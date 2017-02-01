Президент назвал субсидии для АПК «кормушкой» для акиматов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время расширенного заседания Правительства назвал субсидии для агропромышленного комплекса «кормушкой» для местных исполнительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Унификация должна быть в распределении субсидий. Не знаю, как вы используете субсидии. До меня доходят сведения, что субсидии стали кормушкой для местных органов и тех компаний, которые берут эти деньги. Не используются рационально. Кто следит за этими деньгами? Это государственные деньги. Козы-Корпеш, может ты разберешься куда они уходят?», - обратился Президент к главе Счетного комитета Козы-Корпешу Джанбурчину.

Между тем , последний заверил: «Мы следим за этим».

Президент поручил Генеральной прокуратуре, Счетному комитету досконально проверить, как используются деньги. «Все это говорит о том, что отрасль до сих пор управляется как минимум неэффективно. Поручаю Аскару Мырзахметову переломить ситуацию, обеспечить выполнение поставленных задач. Основные направления развития АПК мы определили вместе. Так ведь? Закрепили их, говорили о них», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, до 1 марта совместно с акимами трех зерновых регионов Глава государства поручил выработать согласованное решение по проблемным агрохолдингам. «Это известно - «КазЭкспоАстык» и «Иволга». Что будем с ними делать? В долгах, как в шелках. Как дальше они будут работать? Рассмотрите этот вопрос и примите меры», - заключил Лидер нации.