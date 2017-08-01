Президент Монголии заинтересован вывести отношения с Казахстаном на новый уровень 

ПЕКИН-УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Улан-Баторе состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Монголии Калыбека Кобландина с новоизбранным Президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

Стороны обсудили состояние и перспективы казахстанско-монгольского сотрудничества, вопросы внутриполитических и социально-экономических преобразований в Казахстане и Монголии. Казахстанский дипломат подробно ознакомил главу Монголии с практическими шагами по углублению торгово-экономических отношений между двумя странами.





В ходе встречи Президенту Монголии был передан оригинал поздравительного письма от имени Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по поводу избрания Х. Баттулги на пост главы Монголии. К. Кобландин отметил, что казахстанская сторона готова организовать его визит в Казахстан в удобное для него время.

Со своей стороны, Х. Баттулга выразил благодарность Президенту Казахстана Н.Назарбаеву за поздравление и отметил, что монгольская сторона заинтересована использовать имеющийся потенциал взаимодействия и вывести уровень двустороннего сотрудничества на новый уровень.