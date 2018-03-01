Президент Маврикия подала в отставку из-за подаренной кредитной карты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент островного государства Маврикий Амина Гуриб-Факим подала в отставку в связи с заявлениями о финансовых злоупотреблениях с ее стороны, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

По словам ее адвоката, прошение об отставке Гуриб-Факим было продиктовано «национальными интересами» страны.

Следует отметить, что ранее в местных СМИ появилась информация о том, что президент совершила личные покупки на общую сумму около 27000 долларов с помощью кредитной карты, подаренной ей Ангольской НПО, пытавшейся наладить деятельность на территории Маврикия, основатель которой в данное время находится под следствием в Португалии по подозрению мошенничестве.

Как сообщает BBC со ссылкой на L'Express, Институт Планеты Земля предоставил кредитную карту президенту Гуриб-Факим как его внештатному директору для продвижения программы докторантуры ее имени.

Ранее в администрации президента заявили, что Гуриб-Факим воспользовалась картой в личных целях «по неосторожности», так как «имеет идентичную карту того же банка», и впоследствии вернула деньги.

Гуриб-Факим, чья роль в стране в основном церемониальная, ранее заявляла, что стала жертвой политической кампании и не будет подавать в отставку. Однако в субботу действующий президент изменила свое решение. Ее отставка вступает в силу 23 марта.