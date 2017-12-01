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Президент Кыргызстана прибыл в Астану
25 Декабря 2017 13:36 1179
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл в Астану с официальным визитом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В рамках визита запланирована встреча Жээнбекова с Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым в узком кругу. Как ранее сообщала пресс-служба главы Кыргызстана, лидеры двух стран также проведут переговоры в расширенном формате, в ходе которых обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и сотрудничества в рамках ЕАЭС.
По итогам визита будет подписан ряд документов, главы государств примут совместное заявление. В рамках официального визита также запланирована встреча Сооронбая Жээнбекова с Премьер-Министром РК Бакытжаном Сагинтаевым.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Центральная Азия, ЕАЭС, Кыргызстан,
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Комментарии
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25.12.2017 15:22Ирина: Добро пожаловать в Казахстан! Я прям сижу и завидую снегу который сейчас идет в Астане, я надеюсь у нас тоже в Алматы пойдет снег.
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25.12.2017 15:24AR: Очень рад что президент Кыргызстана прибыл к нам в Астану с визитом для переговоров
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25.12.2017 15:25HENRY: Я думаю встреча пройдет продуктивна, нашим главам государств есть что обсудить.
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25.12.2017 15:26Ринат: Как хорошо что все разногласия были решены и наши президенты настроены на сотрудничество
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25.12.2017 15:27Перизат: Жээнбеков мырза өзінің қандай басшы болатынын осы қадамы арқылы көрсеткендей
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25.12.2017 15:29Аноним: Почему не пишут кто его встречал? приятно Вас видеть у нас в Казахстане с визитом. Будем надеется что все запланированные мероприятия будут реализованы.
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25.12.2017 15:30Айдос: Өткен өкпемізді ұмытып, осылай жақсы қарым-қатынаста болайық
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25.12.2017 15:32Аноним: Наконец-то у киргизов адекватный президент, а то предыдущий оказался психически больным, до него вором.
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25.12.2017 15:32Расул: Қырғыз елінің президенті мына Астананың ақ қарындай ақ ниетпен келді деген үміттемін
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25.12.2017 15:35Серик: По фотографии видно что довольные такие, я надеюсь благодаря этому визиту наши отношения с Кыргызстаном будут прочнее
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25.12.2017 15:38Бану: Жол картасы бойынша шекара мәселесі талқыланатын шығар
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25.12.2017 15:39FiFa: Благодаря таким встречам государства договариваются о двухсторонних взаимовыгодных сотрудничествах, поэтому добро пожаловать))
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25.12.2017 15:41Зинура: Желаю процветания обеим странам! Пусть все будет чики-чики
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25.12.2017 15:41Арман: Молодец! Правильно сделал что для подписания договоров сам лично приехал, все таки осадок остался после недавних выходок экс главы государства Кыргызстана, а вот такие визиты думаю сгладят все углы.
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25.12.2017 15:44Санат: Добро пожаловать! Думаю все что подпишут хорошо скажется на дальнейшем сотрудничестве.
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25.12.2017 15:48Тахир: Впервые в Казахстане и такая погода теплая =) Думаю в Казахстане встретят на надо))
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25.12.2017 15:56Роман: Жаңа жылға поздравитетіп келе жатқан болар Жээнбеков))
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25.12.2017 15:59Эрнест: Президент болғалы біздің елге алғаш келуі құтты болсын! Қадамына гүл, ниетіне нұр жаусын
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25.12.2017 17:27Роза: Нұр жауып тұрған қыс кезде келіп қалыпты қонаққа, гүл бітсің қадамыңызға
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25.12.2017 17:31Мика: Қырғыз ағайындарға деген көңілім ерекше, қош келдіңіз Сооронбай мырза!
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25.12.2017 17:33Нариман: Қазақ ағайындардың құметіне бөленіп жатыр екен ғой.
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25.12.2017 17:35Элла: Қырғызстан жылы шығар, жұқа киініп алған сияқты. Біздің ақ ұлпа қарымыз төгіліп тұрғанда келген екен.
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25.12.2017 17:44Тарзан: Жақсы білікті азамат екені көрініп тұұр, жақсы жаңалықтарымыз көп болғаай
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25.12.2017 17:53Жібек: Қар жауып тұр ғой күшті боп
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25.12.2017 17:56Көгершін: Сороонбай мырзаға сәттілік!
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25.12.2017 17:59Алмат: Қош келдіңіз Сооронбай мырза
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25.12.2017 18:02Самал: Жаңа бастамалар сәтті кездесулер жалғасын таба берсін!
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25.12.2017 18:05Жасик: Қырғыз еліне тек тілекшіміз!
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