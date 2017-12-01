Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -10 °С
Алматы: 2 °С
USD 333.32 EUR 395.45
RUB 5.74 CNY 50.98
Новости
Вся лента >>>

Президент Кыргызстана прибыл в Астану

25 Декабря 2017 13:36 1179
Поделиться:
Президент Кыргызстана прибыл в Астану

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл в Астану с официальным визитом, передает корреспондент МИА «Казинформ».


Президент Кыргызстана прибыл в Астану  


Президент Кыргызстана прибыл в Астану
В рамках визита запланирована встреча Жээнбекова с Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым в узком кругу. Как ранее сообщала пресс-служба главы Кыргызстана, лидеры двух стран также проведут переговоры в расширенном формате, в ходе которых обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и сотрудничества в рамках ЕАЭС.

Президент Кыргызстана прибыл в Астану 

По итогам визита будет подписан ряд документов, главы государств примут совместное заявление. В рамках официального визита также запланирована встреча Сооронбая Жээнбекова с Премьер-Министром РК Бакытжаном Сагинтаевым.

Президент Кыргызстана прибыл в Астану

Telegram-канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Центральная Азия, ЕАЭС, Кыргызстан,
Поделиться:

Автор:

Дамир Байманов

Комментарии
  • 25.12.2017 15:22
    Ирина: Добро пожаловать в Казахстан! Я прям сижу и завидую снегу который сейчас идет в Астане, я надеюсь у нас тоже в Алматы пойдет снег.
  • 25.12.2017 15:24
    AR: Очень рад что президент Кыргызстана прибыл к нам в Астану с визитом для переговоров
  • 25.12.2017 15:25
    HENRY: Я думаю встреча пройдет продуктивна, нашим главам государств есть что обсудить.
  • 25.12.2017 15:26
    Ринат: Как хорошо что все разногласия были решены и наши президенты настроены на сотрудничество
  • 25.12.2017 15:27
    Перизат: Жээнбеков мырза өзінің қандай басшы болатынын осы қадамы арқылы көрсеткендей
  • 25.12.2017 15:29
    Аноним: Почему не пишут кто его встречал? приятно Вас видеть у нас в Казахстане с визитом. Будем надеется что все запланированные мероприятия будут реализованы.
  • 25.12.2017 15:30
    Айдос: Өткен өкпемізді ұмытып, осылай жақсы қарым-қатынаста болайық
  • 25.12.2017 15:32
    Аноним: Наконец-то у киргизов адекватный президент, а то предыдущий оказался психически больным, до него вором.
  • 25.12.2017 15:32
    Расул: Қырғыз елінің президенті мына Астананың ақ қарындай ақ ниетпен келді деген үміттемін
  • 25.12.2017 15:35
    Серик: По фотографии видно что довольные такие, я надеюсь благодаря этому визиту наши отношения с Кыргызстаном будут прочнее
  • 25.12.2017 15:38
    Бану: Жол картасы бойынша шекара мәселесі талқыланатын шығар
  • 25.12.2017 15:39
    FiFa: Благодаря таким встречам государства договариваются о двухсторонних взаимовыгодных сотрудничествах, поэтому добро пожаловать))
  • 25.12.2017 15:41
    Зинура: Желаю процветания обеим странам! Пусть все будет чики-чики
  • 25.12.2017 15:41
    Арман: Молодец! Правильно сделал что для подписания договоров сам лично приехал, все таки осадок остался после недавних выходок экс главы государства Кыргызстана, а вот такие визиты думаю сгладят все углы.
  • 25.12.2017 15:44
    Санат: Добро пожаловать! Думаю все что подпишут хорошо скажется на дальнейшем сотрудничестве.
  • 25.12.2017 15:48
    Тахир: Впервые в Казахстане и такая погода теплая =) Думаю в Казахстане встретят на надо))
  • 25.12.2017 15:56
    Роман: Жаңа жылға поздравитетіп келе жатқан болар Жээнбеков))
  • 25.12.2017 15:59
    Эрнест: Президент болғалы біздің елге алғаш келуі құтты болсын! Қадамына гүл, ниетіне нұр жаусын
  • 25.12.2017 17:27
    Роза: Нұр жауып тұрған қыс кезде келіп қалыпты қонаққа, гүл бітсің қадамыңызға
  • 25.12.2017 17:31
    Мика: Қырғыз ағайындарға деген көңілім ерекше, қош келдіңіз Сооронбай мырза!
  • 25.12.2017 17:33
    Нариман: Қазақ ағайындардың құметіне бөленіп жатыр екен ғой.
  • 25.12.2017 17:35
    Элла: Қырғызстан жылы шығар, жұқа киініп алған сияқты. Біздің ақ ұлпа қарымыз төгіліп тұрғанда келген екен.
  • 25.12.2017 17:44
    Тарзан: Жақсы білікті азамат екені көрініп тұұр, жақсы жаңалықтарымыз көп болғаай
  • 25.12.2017 17:53
    Жібек: Қар жауып тұр ғой күшті боп
  • 25.12.2017 17:56
    Көгершін: Сороонбай мырзаға сәттілік!
  • 25.12.2017 17:59
    Алмат: Қош келдіңіз Сооронбай мырза
  • 25.12.2017 18:02
    Самал: Жаңа бастамалар сәтті кездесулер жалғасын таба берсін!
  • 25.12.2017 18:05
    Жасик: Қырғыз еліне тек тілекшіміз!
Оставить комментарий
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив