Президент Казахстана совершит визит в Минск 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев встретился со своим белорусским коллегой Андреем Кобяковым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем приветственном слове Глава Правительства Казахстана отметил, что развитие отношений между двумя странами идет поступательно и динамично в духе дружбы и сотрудничества и ключевая роль этом принадлежит лидерам наших стран.



«Мы сейчас готовимся к визиту нашего Президента в Минск, подготовительная работа полным ходом идет. Мы ожидаем, что визит Главы нашего государства придаст существенный импульс развитию казахстанско-белорусских отношений», - сказал Бакытжан Сагинтаев.









В свою очередь Андрей Кобяков поблагодарил казахстанскую сторону за теплый прием.



«Этот год является юбилейным для наших стран. 25 лет назад мы установили дипломатические отношения. За эти годы наше сотрудничество приобрело стратегический характер. Казахстан для нас важный и проверенный временем партнер, с которым мы поддерживаем высокий уровень взаимодействия как в двустороннем, так и по линии интеграционных образований и в рамках международных организаций», - подчеркнул он.





