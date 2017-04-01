Президент Казахстана соболезнует в связи с терактом в Стокгольме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования королю Швеции Карлу XVI Густаву в связи с террористическим актом в городе Стокгольм, сообщает Акорда.

В телеграмме сообщается, что Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели людей в результате теракта в городе Стокгольм.



«Мы поддерживаем правительство и народ Швеции в противодействии международному терроризму. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям и близким погибших, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме.



Как сообщалось ранее, грузовой автомобиль наехал на пешеходов в центре шведской столицы. Шведское радио приводило информацию о трех жертвах. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что «все указывает на теракт».