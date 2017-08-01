Президент Казахстана прокомментировал президентские выборы в Кыргызстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с Премьер-Министром Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Премьер-Министр Кыргызстана поблагодарил Главу государства за предоставленную возможность встречи и поздравил с успешным проведением масштабной международной выставки «ЭКСПО-2017».



«Я хочу поблагодарить Вас лично за оказываемую поддержку Кыргызской Республике. Мы всегда чувствуем поддержку братского Казахстана как на Вашем уровне, так и на уровне Правительства страны», - сказал С.Жээнбеков.



Президент Казахстана в своей речи отметил, что основу сотрудничества между двумя странами составляет не взаимоотношения между главами государств, а историческая общность двух народов и существующее между ними доверие.



«Мы являемся соседями, братскими народами. Я всегда буду, по мере возможности, оказывать необходимую помощь и содействие для успешного будущего Кыргызстана. Для экономического развития немаловажным является политическая стабильность. Мы всегда будем вместе с кыргызским народом. В Кыргызстане грядут президентские выборы, и мы будем работать с тем Президентом, кого выберет кыргызский народ», - сказал Нурсултан Назарбаев.