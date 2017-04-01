Президент Казахстана призвал страны объединиться в борьбе с террористами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Мир» заявил, что терроризм возникает там, где нет власти.

«Террористы, экстремисты, бандиты возникают там, где нет власти. Им удобно там жить. Захватили землю, кусок Ирака, кусок Сирии, и сказали, что они «Исламское государство». Терроризм распространяется по всему миру. 65 миллионов беженцев, из них - 14 миллионов детей. Погибли более миллиона человек за эти три года. Только внутри самой Сирии беженцев пять миллионов человек. Они побросали все. Сегодня они живут без лечения, без крова, без тепла. Как можно спокойно жить, радоваться, когда рядом есть те, кто умирает с голоду», - заявил Назарбаев.

Он призвал страны объединиться в борьбе с террористами.

«Без этого не победить. К этому сейчас, очевидно, и идет. Мы участвуем в этой борьбе на стороне тех, кто борется с этим злом», - подчеркнул Глава государства.

В ходе интервью Нурсултан Назарбаев прокомментировал недавний теракт в Санкт-Петербурге, вопросы сходства ОДКБ и НАТО и выбор Астаны в качестве площадки для межсирийских переговоров.