Президент Ирана высказался о ситуации в Ираке и Сирии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Ирана Хасан Рухани высказался о ситуации в Ираке и Сирии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своих переговорах мы коснулись проблем нашего региона - о том, как мы должны сотрудничать, особенно в области противостояния терроризму, от которого исходит угроза для всех наших стран. Сегодня в Ираке и Сирии воцарилась ситуация, которая беспокоит всех нас. Необходимо сообща решить эту проблему и вернуть стабильность и безопасность в этих странах», - сказал Хасан Рухани в ходе совместного заявления по итогам переговоров с Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым в Акорде.

Глава ИРИ также подчеркнул, что Казахстан и Иран должны продолжать взаимовыгодное экономическое сотрудничество.

«Иран и Казахстан как влиятельные страны в нашем регионе, в регионе Азии, должны продолжать свои совместные усилия, особенно в области экономики, которая принесет пользу народам наших стран. В области межрегионального сотрудничества мы объявили свою готовность - стать полноценным участником ШОС и Евразийского экономического союза. В обоих направлениях нам Президент Нурсултан Назарбаев пообещал помочь. Также в области Каспия мы всегда совместно сотрудничаем и должны решить вопрос с правовым статусом Каспия в сотрудничестве с еще другими тремя странами региона», - добавил Хасан Рухани.