Президент Грузии посетит Казахстан в июне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Грузии Георгий Маргвелашвили посетит с официальным визитом Казахстан. Об этом сегодня после церемонии вручения верительных грамот Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в РК Зураб Абашидзе.

«Решается вопрос о том, что Президент Грузии Георгий Маргелашвили посетит Астану 29-30 июня, это внесет дополнительный вклад в наши политические, торгово-экономические, инвестиционные, гуманитарно-культурные отношения», - сказал он на брифинге.

В свою очередь, Нурсултан Назарбаев отметил, что Казахстан уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений с Грузией.

«Мы заинтересованы в дальнейшем диалоге с Тбилиси по всем отраслям и на всех уровнях. Это один из основных наших партнеров на Кавказе. Сам город Тбилиси является для нас взаимовыгодным партнером, так как стоит на торгово-экономическом пути. В рамках предстоящего визита Президента Грузии Георгий Маргвелашвили в Астану я надеюсь на обсуждение широкомасштабных вопросов и определения новых перспектив направления двусторонних взаимодействий», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Отметим, что Зураб Абашидзе ранее работал заместителем министра юстиции, был депутатом Парламента Грузии.