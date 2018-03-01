Презентация книги Президента РК «Эра Независимости» прошла в Ереване

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - В Ереване при участии посла Казахстана в Армении Тимура Уразаева состоялась презентация книги Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Эра Независимости», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Участники мероприятия заострили свое внимание на основных этапах строительства нового Казахстана и казахстанской модели развития: ее эволюции, главных принципах, механизмах и движущей силе.

«Презентация книги Президента Казахстана «Эра Независимости» - это хороший повод поговорить о том пути, которые Казахстан и Армения прошли за 26 лет независимости в своей новейшей истории. В своей книге Президент Нурсултан Назарбаев очень ярко иллюстрирует все этапы, которые Казахстан проходил на протяжении 26 лет. Эта книга, в первую очередь, интересна тем, что в ней хронологически и фактологически очень точно передаются все сложности, которые мы проходили на этом тернистом пути своего независимого развития. Вместе с тем, эта книга дает нам повод задуматься, какие задачи остаются нерешенными», - заявил на презентации посол Казахстана в Армении Т. Уразаев.





«Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей новой книге «Эра Независимости» собрал все свои мысли по поводу государственного строительства новейшей истории Республики Казахстан. По моему мнению как историка и политолога эта книга - очень ценное исследование по истории Казахстана эпохи независимости. И это исследование тем ценнее, что ее автором является человек, который стоит во главе государства с самого тяжелого момента новейшей истории - развала СССР», - отметил эксперт Арам Сафарян.





По словам А. Сафаряна, точное разграничение по периодизации - разделение новейшей истории эпохи независимости на четыре периода и обозначение начала пятого периода строительства процветающей страны, указанные к книге - дает экспертам возможность понять историю большой страны с непростых времен до уровня сегодняшнего активного развития и процветания.

«Мне как историку было очень интересно узнать и понять, как казахстанское общество, казахстанские элиты в тяжелейшие годы распада СССР смогли мобилизовать страну, объединить свое общество так, что Казахстан сумел избежать тех проблем и негативных явлений, с которыми столкнулись другие страны бывшего СССР», - добавил А. Сафарян.

«Красной линией в книге «Эра Независимости» проходит вопрос благосостояния казахстанского народа. Поэтому мы видим, что в Казахстане придается большое значение социальным вопросам. Более того, сегодня Президент Н. Назарбаев на совместном заседании палат Парламента Казахстана выступил с Посланием «5 социальных инициатив Президента», в котором поставил очередные задачи по улучшению социального положения населения страны», - отметил в ходе мероприятия эксперт Степан Григорян.







Вместе с тем, в рамках мероприятия казахстанские и армянские эксперты обсудили широкий круг актуальных вопросов, касающихся двусторонних отношений между Казахстаном и Арменией.