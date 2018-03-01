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Превратить дачный кооператив в туркомплекс предлагает житель СКО

20 Марта 2018 11:05 263
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Превратить дачный кооператив в туркомплекс предлагает житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов провел прием граждан в филиале партии «Нұр Отан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы главы региона, на приеме директор ТОО РГП «Казаэрогеодезия» Оксана Ткачук  презентовала проект Еl-grad. С его помощью будет создан цифровой ортофотоплан местности. В нем отобразят все инженерные коммуникации и здания. Цифровой документ облегчит работу при проектировании и строительстве. Проект, реализовывать который будут в рамках государственно-частного партнерства, аким области поддержал.

 «Сейчас государство уделяет особое внимание цифровизации. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас появился такой универсальный документ. Это позволит снизить расходы  при проектировании», - отметил К. Аксакалов.

Представитель ТОО «Архстрой» Василий Стихин пришел с предложением по  использованию части неиспользуемых земель дачного кооператива «Журавушка». Он предлагает построить там спортивно-туристический комплекс.  Есть у горожанина идеи по реконструкции берега озера Пестрое. Глава региона отметил, что в этом году планируют расширить пляжную зону и предложения учтут.


Превратить дачный кооператив в туркомплекс предлагает житель СКО 

Жители области предложили открыть таможенный склад для хранения и реализации химических средств защиты растений, склады под минеральные удобрения, построить медицинский центр с привлечением средств и высоких технологий из-за рубежа. 


Превратить дачный кооператив в туркомплекс предлагает житель СКО 
Превратить дачный кооператив в туркомплекс предлагает житель СКО 
Превратить дачный кооператив в туркомплекс предлагает житель СКО 

 

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Ключевые слова: Нур Отан, Акимат, Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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