Превратить дачный кооператив в туркомплекс предлагает житель СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов провел прием граждан в филиале партии «Нұр Отан», передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы главы региона, на приеме директор ТОО РГП «Казаэрогеодезия» Оксана Ткачук презентовала проект Еl-grad. С его помощью будет создан цифровой ортофотоплан местности. В нем отобразят все инженерные коммуникации и здания. Цифровой документ облегчит работу при проектировании и строительстве. Проект, реализовывать который будут в рамках государственно-частного партнерства, аким области поддержал.
«Сейчас государство уделяет особое внимание цифровизации. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас появился такой универсальный документ. Это позволит снизить расходы при проектировании», - отметил К. Аксакалов.
Представитель ТОО «Архстрой» Василий Стихин пришел с предложением по использованию части неиспользуемых земель дачного кооператива «Журавушка». Он предлагает построить там спортивно-туристический комплекс. Есть у горожанина идеи по реконструкции берега озера Пестрое. Глава региона отметил, что в этом году планируют расширить пляжную зону и предложения учтут.
Жители области предложили открыть таможенный склад для хранения и реализации химических средств защиты растений, склады под минеральные удобрения, построить медицинский центр с привлечением средств и высоких технологий из-за рубежа.
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