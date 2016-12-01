Пресс-секретарь Путина прокомментировал намерение Навального стать президентом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Алексея Навального принять участие в выборах главы государства в 2018 году, сообщает РИА Новости.

"В конституции у нас прописан перечень критериев, которым должны соответствовать граждане России для того, чтобы выдвигаться в президенты. Значит, соответственно, любой гражданин Российской Федерации, если он соответствует этим критериям, может выдвигаться - это его право выдвигаться в президенты", - сказал Песков.

Оппозиционер Алексей Навальный объявил на прошлой неделе о намерении принять участие в выборах президента России. Секретарь ЦИК Майя Гришина рассказала, что это будет зависеть от результата пересмотра его уголовного дела и от тех документов, которые он представит в случае выдвижения.

В 2013 году Навальный получил условный срок за растрату имущества предприятия "Кировлес". Сейчас дело находится на новом рассмотрении, поскольку Верховный суд отменил обвинительный приговор с учетом постановления ЕСПЧ. Также у Алексея Навального есть судимость по делу о хищении денег у компании "Ив Роше". В декабре 2014 года суд приговорил его к трем с половиной годам тюрьмы условно, его брат Олег тогда получил реальный срок.