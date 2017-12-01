Пресс-атташе посольства США похвалил павлодарских студентов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пресс-атташе посольства США в Казахстане Рэн Эльхай в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал о готовности открыть в Павлодаре клуб ораторского мастерства, а также дал высокую оценку уровню подготовки филологов английского языка в павлодарских вузах и самим молодым людям, назвав их целеустремлёнными.

- Посольство Соединённых Штатов Америки в Республике Казахстан создало сеть востребованных в нашей стране американских уголков. В чём сегодня состоит их задача?

- У нас программа американских уголков работает в одиннадцати городах Казахстана, в том числе в Павлодаре. Цель программы очень проста: мы хотим развивать понимание Америки в Казахстане. Это понятие включает в себя знакомство с американским вариантом английского языка, образованием в Америке, разоблачение мифов о том, что невозможно поступить в Америку. Мы хотим, чтобы студенты понимали, какие нужно документы собрать и экзамены сдать для поступления в американские вузы. Хочется сделать всё, чтобы люди поняли американскую культуру и то, как много современных технологий и разработок, окружающих нас, принадлежит американским изобретателям. Можно сказать, что у всех американских уголков, в том числе у павлодарского, есть три основных направления работы: пропагандировать язык (разговорный, академический и бизнес-английский), образование в США и технологии. В Павлодаре американский уголок существует пять лет.

- Заканчивается очередной год. Есть ли у американских уголков в Казахстане новые цели, приоритеты в работе?







- Я бы сказал, что за время моего пребывания в Казахстане самое главное изменение, которое я видел, - это то, что мы захотели сделать из наших уголков единую сеть, чтобы они друг другу помогали, друг друга поддерживали. У нас всегда будут программы, которые будут работать на местном уровне. Но теперь мы также хотим видеть больше национальных проектов, чем местечковых. У нас уже второй год будет проходить конкурс на знание английского языка «Spelling Bee» для студентов по правописанию по буквам английских слов. Этот конкурс проводится в каждом уголке Казахстана. Потом победители местных этапов едут в Астану и там участвуют в нём на республиканском уровне. Победители республиканских состязаний отправляются на центральноазиатский конкурс. В таком формате мы провели этот конкурс в 2016 году. Хочу сказать, что победитель павлодарского «Spelling Bee» выиграл и республиканский этап в Астане и победил на центральноазиатском! Мы очень этим гордимся. Это говорит о том, что павлодарские вузы выпускают очень талантливых и умных студентов.

Таких национальных программ, как «Spelling Bee», мы хотим создать больше. Например, сейчас при американских уголках в Казахстане действуют клубы ораторского мастерства, которые открываются во многих уголках республики. Если будут интересующиеся люди, мы можем открыть такой клуб и в Павлодаре. Мы можем сделать здесь такой клуб, провести национальный дебатный конкурс. В апреле в Алматы мы готовимся устроить конкурс, который объединит всех изобретателей, которые занимаются технологиями, робототехникой, дизайном - это станет своего рода форумом для них. Талантливых молодых алматинцев, которые уже отличились на таком форуме в сфере программирования, мы отправляли в разные уголки Казахстана, и они проводили семинары, на которых показали себя.

- Как Вы могли бы охарактеризовать наших ребят? Насколько они способны в изучении английского?

- Я работаю в Казахстане полтора года и хочу сказать, что казахстанские студенты очень способны и целеустремлённы. То, что я видел в Казахстане, очень впечатляет. Есть люди, которые, несмотря ни на какие проблемы, например, на то, что они изучали английский в маленьком посёлке, где, может, не было и учителя языка, или что у них нет доступа к хорошим результатам, горят желанием выучить этот язык, потому что они знают: это приносит очень большую пользу для них. Такие юноши и девушки хотят строить карьеру, добиваться своих целей. И это очень впечатляет. Мне лично придаёт сил и мотивирует эта энергия молодых людей, с которыми я общаюсь как в Астане, так и в регионах - у них есть интерес и стремление к знакомству с языком, с культурой нашей страны.

- Сейчас в Казахстане внедряют систему трёхъязычного образования. В этом случае на английском языке будут не говорить не только на уроках по его преподаванию, но и на занятиях по химии, биологии и так далее. Как Вы относитесь к этому новшеству?







- Я думаю, что есть очень логичная причина для такой политики, ведь самые свежие и передовые статьи в научных журналах по химии, биологии, медицине публикуются на английском языке. Поэтому, если человек будет изучать техническую, естественнонаучную профессию, думаю, будет очень важно, чтобы он мог читать на языке оригинала результаты самых современных опытов. Я знаю, что это будет нелегко. Мы как Посольство США стараемся поддерживать переход к трёхъязычию в Казахстане. На самом деле мы решили, что 2018 год для нас будет годом английского языка. Мы хотим провести большую кампанию, чтобы мотивировать людей выучить английский язык, заниматься им, давать им как можно больше возможностей выучить этот язык.

- Как выглядит павлодарский американский центр на фоне остальных таких же десяти центров в других городах Казахстана?

- Я не родитель. Но мне сравнивать эти центры так же трудно, как сравнивать собственных детей. Это было бы неправильно. У вас, в Павлодаре, очень талантливые координаторы американского центра. Есть очень энергичные волонтёры. Мы приглашаем всех приходить в этот центр со своими идеями и становиться волонтёрами американского уголка, внедрять там что-нибудь интересное, реализовывать свои идеи. Мы готовы помочь с оборудованием, книгами - со всем, что нужно. Может, придётся запустить новую программу или открыть новый клуб. Однако уже то, что есть, существующая в Павлодарском американском уголке база волонтёров очень впечатляет.

Ещё хочу сказать, что очень удобно и удачно само месторасположение американского уголка в Павлодаре. Он находится в областной библиотеке имени С. Торайгырова. Я вышел из гостиницы, и за пять минут мы дошли пешком до уголка. Думаю, что для многих наш уголок в этой библиотеке удобен в том числе этой шаговой доступностью.







- Благодарю за интервью!

