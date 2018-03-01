Премии выплатили казахстанским участникам Олимпиады-2018
20 Марта 2018 19:25 441
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены, занявшие на Олимпиаде в Пхенчхане премируемые места (с 1-го по 6-е), получили положенное им денежное вознаграждение, передает корреспондент СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на НОК РК.
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75 тысяч долларов выделили бронзовому призеру Олимпийских игр Юлие Галышевой. Также поощрения получили личный, первый и главный тренеры.
За занятое 6-ое место на Олимпиаде-2018 в мужской эстафете по 5000 долларов досталось шорт-трекистам Нурбергену Жумагазиеву, Абзалу Ажгалиеву, Денису Никише и Еркебулану Шамуханову, а также главному тренеру сборной РК по шорт-треку Мадыгали Карсыбекову и личным тренерам спортсменов.
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