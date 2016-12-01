Премией «Кайнар» наградили карагандинца Нияза Сундиталиева  

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинец Нияз Сундиталиев, прославившийся своим благородством, стал обладателем молодежной премии «Кайнар» в номинации «От чистого сердца», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Диплом и денежный сертификат на 200 тысяч тенге лауреату вручил аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков.

«Отрадно, что в нашей области имеется целеустремленная, патриотичная и инициативная молодежь, с активной гражданской позицией, которая искренне болеет за дальнейшую судьбу нашего государства. И таких молодых людей с каждым годом становится все больше», - сказал глава региона на церемонии вручения премии «Кайнар».

Нияз Сундиталиев поблагодарил руководство области за внимание к молодежи. По словам лауреата, награда возлагает дополнительную ответственность.







«Сегодня можно развиваться в любом направлении. Если у тебя есть определенные таланты, и ты живешь в Казахстане и не пользуешься определенными возможностями, которые дает тебе государство, это твоя личная проблема, - считает карагандинец, прикованный к инвалидной коляске. - Я на своем опыте замечаю, если у тебя есть желание участвовать в созидательном труде, творить добро, посещать всевозможные мероприятия на самых высоких уровнях, нужно быть чуточку активнее, позитивнее, иметь свою точку зрения. Я думаю, нужно двигаться в этом направлении».

Лауреат также поблагодарил окружающих за поддержку. «Спасибо всем, кто верил и помогал», - добавил Н. Сундиталиев.

Премия «Кайнар» в регионе вручается с 2005 года молодым гражданам в возрасте от 14 до 29 лет за плодотворную научную, творческую, профессиональную и общественную деятельность. За эти годы лауреатами стали свыше 100 человек. В 2016 году состоялось награждение по 12 номинациям: молодежный лидер года, лучшие молодой защитник Отечества, педагог, рабочий и другие.

Как сообщалось ранее, карагандинец Нияз Сундиталиев принимал участие в республиканском форуме «Жастар қуаты» с участием Президента РК.

Он также был номинантом премии «Алтын Журек». Несмотря на то, что награда досталась конкуренту, друзья и знакомые поздравляли парня с победой.

Напомним, 27-летний парализованный карагандинец Нияз Сундиталиев заслужил славу своим благородным поступком. После травмы позвоночника парень оказался прикованным к постели. Несколько лет друзья собирали деньги на его лечение. В результате образовалась сумма в 5,5 млн. тенге. Эти деньги Нияз перевел на счет фонда «Добровольное общество «Милосердие» Аружан Саин для помощи онкобольным детям. Свой поступок благотворитель объяснил тем, что в ближайшие несколько лет операция ему «не светит». В последующем карагандинца пригласил индийский медицинский центра на бесплатный курс реабилитации.





