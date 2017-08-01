Премьеру Армении на день рождения в Астане рассказали примету

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министры стран-участниц Евразийского экономического союза поздравили армянского коллегу Карена Карапетяна с днем рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ» с заседания Евразийского межправительственного совета.

«Хорошая примета, на самом деле, встречать день рождения в командировке. Желаю в будущем так поступать», - сказал глава российского правительства Дмитрий Медведев.



«Мы уже с утра поздравляли нашего коллегу Карена Вильгельмовича с днем рождения. От себя и всех наших коллег хочу еще раз поздравить с днем рождения, пожелать крепкого здоровья, благополучия, успехов в вашей работе», - в свою очередь добавил Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.



Отметим, Карен Карапетян празднует свое 54-летие в командировке в Астане.



Напомним, в Астане проходит заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза.



Фото: mediamax.am