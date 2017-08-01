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Премьеру Армении на день рождения в Астане рассказали примету

Премьеру Армении на день рождения в Астане рассказали примету
14 Августа 2017 15:41 365

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министры стран-участниц Евразийского экономического союза поздравили армянского коллегу Карена Карапетяна с днем рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ» с заседания Евразийского межправительственного совета.

«Хорошая примета, на самом деле, встречать день рождения в командировке. Желаю в будущем так поступать», - сказал глава российского правительства Дмитрий Медведев.

«Мы уже с утра поздравляли нашего коллегу Карена Вильгельмовича с днем рождения. От себя и всех наших коллег хочу еще раз поздравить с днем рождения, пожелать крепкого здоровья, благополучия, успехов в вашей работе», - в свою очередь добавил Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

Отметим, Карен Карапетян празднует свое 54-летие в командировке в Астане.

Напомним, в Астане проходит заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза.

Фото: mediamax.am

Ключевые слова: Армения, ЕАЭС, Астана,
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