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Премьера фантастической симфонии состоится в «Астана Опера»

Премьера фантастической симфонии состоится в «Астана Опера»
8 Апреля 2017 10:51 252

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Симфонический оркестр «Астана Опера» под руководством заслуженного деятеля РК Абзала Мухитдинова представит премьеру знаменитой Фантастической симфонии французского композитора Гектора Берлиоза, сообщает пресс-служба Государственного театра оперы и балета «Астана Опера».

Концерт состоится 15 апреля в Большом зале театра. Программу вечера откроет первый гобой оркестра таких театров, как Ла Скала в Милане, Королевского театра Турина и Римской оперы Джанфранко Бортолато. Он исполнит концерт для гобоя с оркестром Р. Штрауса.

Во втором отделении будет исполнена одно из самых популярных произведений Берлиоза - блестящая, новаторская Фантастическая симфония.

Маэстро Абзал Мухитдинов отметил, что эта удивительная симфония, театральная по своей сути, являет собой пример того, насколько яркие картины и образы можно создавать средствами оркестра.

«Эта музыка будоражит воображение, для многих она станет настоящим открытием. Произведение прозвучит в непривычном формате», - добавил Абзал Мухитдинов.

 

Ключевые слова: КАЗМЕДИА, Астана, Культура,
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