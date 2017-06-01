Премьер РК: Сотрудникам ДПС жезлы не вернут

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев официально ответил на депутатский запрос о возвращении жезлов сотрудникам дорожной полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно ответу Премьера, жезлы дорожным полицейским возвращены не будут.

«С учетом передового опыта зарубежных стран Дорожной картой по реализации структурных реформ в Республике Казахстан на 2014 - 2015 годы был предусмотрен ряд мер по совершенствованию деятельности дорожно-патрульной полиции, в том числе по отмене жезлов. Нововведения позволили значительно сократить число беспричинных остановок полицейскими транспорта и уменьшить количество неправомерных контактов с участниками дорожного движения», - говорится в ответе, опубликованном на официальном сайте Парламента РК.

«В настоящее время Министерством внутренних дел организована дополнительная разъяснительная работа среди населения о значении сигналов регулировщика, подаваемых жестами рук, а также проводятся занятия с сотрудниками дорожно-патрульной полиции по совершенствованию приемов ручного регулирования дорожного движения. Утверждены новые образцы светоотражающих форменных курток и перчаток, которыми в плановом порядке экипируются сотрудники дорожно-патрульной полиции. На основании изложенного, использование жезлов в деятельности дорожно-патрульной полиции полагаю нецелесообразным», - таков окончательный вердикт Б. Сагинтаева в отношении данного запроса.

Напомним, жезлы не используются в работе казахстанских полицейских с 1 января 2017 года. Транспортные средства дорожные полицейские теперь останавливают при помощи жестов руки и специальных звуковых и световых сигналов. Изъятые у полицейских жезлы отправили на хранение.

По этому поводу депутаты Б. Макен, З. Балиева, М. Махамбетов, Ж. Жарасов и А. Платонов составили запрос на имя Премьер-министра страны.

«Дорожное движение в Европе и дорожное движение у нас это две большие разницы. На перекрестке полицейского без жезла издалека не видно. Люди всегда ориентируются на жезл, потому что жилет полицейского, особенно в темное время суток, не очень заметен. Также жезл помогает водителям увидеть полицейского в темное время суток, так как жезлы подсвечиваются, что позволяет водителю автотранспортного средства увидеть, что перекресток регулируется сотрудником дорожной полиции. В связи с этим, считаем, что запрет на использование жезла сотрудников дорожно-патрульных служб не обеспечивает эффективности работы при регулировании транспортных заторов и аварийных ситуаций», - говорилось в запросе.