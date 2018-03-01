Премьер РК провел заседание Нацкомиссии по переводу казахского алфавита на латинскую графику

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел заседание Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт primeminister.kz.

В ходе заседания заслушаны отчеты о проведенной работе орфографической, методической, терминологической рабочих групп, а также рабочей группы по техническому и информационному сопровождению. Кроме того, рассмотрен План мероприятий по поэтапному переводу казахского алфавита на латинскую графику до 2025 года и правила орфографии на основе алфавита в новой редакции.

«Глава государства внес изменения в Указ «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику». Новый вариант получил поддержку со стороны общественности, языковедов и учел рекомендации членов Комиссии. Теперь в соответствии с поручением Президента необходимо продолжить работу в данном направлении», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

С докладами по основным направлениям работы по переводу на латиницу выступили министр культуры и спорта А. Мухамедиулы, министр информации и коммуникаций Д. Абаев, министр образования и науки Е. Сагадиев, директор РГКП «Институт языкознания имени А. Байтурсынова» Е. Кажыбек. В обсуждении также приняли участие Первый Заместитель Председателя Партии «Нур Отан» М. Ашимбаев, Заместитель Премьер-Министра РК Е. Досаев, заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента А. Балаева, председатель правления РТРК «Қазақстан» Е. Карин и другие.

Справочно: Национальная комиссия - это консультативно-совещательный орган при Правительстве, основной целью и задачей которой является подготовка и утверждение предложений по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, координация и контроль за качеством исполнения работы.

В состав комиссии под председательством Бакытжана Сагинтаева включены заместитель председателя - заместитель Премьер-Министра РК Е. Досаев, а также представители Администрации Президента РК, партии «Нур Отан», Парламента РК, вузов, средств массовой информации, общественных организаций, известные ученые и общественные деятели.

Перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года предполагается провести поэтапно.

Первый этап охватывает 2018-2020 годы. В этот период будут проводиться подготовительные работы и мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы. Разработка правил правописания на новом казахском алфавите на основе латиницы, приложения для текстового перекодировщика на латиницу.

Второй этап 2021-2023 годы. В этот период будут проводиться организационные и методические мероприятия. Будут организованы семинары и лекции, курсы с привлечением филологов и ученых лингвистов для обучения преподавателей центров и взрослого населения. Обеспечение выдачи паспортов, удостоверений личности гражданина РК и иных документов на государственном языке на основе латинской графики.

Третий этап 2024-2025 годы. Перевод делопроизводства местных и центральных госорганов, государственных СМИ и государственных печатных изданий на латинскую графику (поэтапно). Также поэтапный переход делопроизводства организации образования на латинскую графику.

Также созданы рабочие группы орфографической, методической, терминологической, по техническому и информационному сопровождению с привлечением экспертов в области языкознания и ИТ:

- Орфографическая рабочая группа занимается разработкой правил орфографии и орфоэпии казахского языка на латинской графике.

- Методическая рабочая группа разрабатывает методики обучения и изучения, а также их постепенное внедрение в образовательную систему.

- Терминологическая рабочая группа предназначена для систематизации терминологического фонда казахского языка на основе латинской графики.

- Рабочая группа по техническому и информационному сопровождению будет выполнять работы для адаптирования латинской графики к информационным технологиям и пространствам.