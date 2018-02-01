Премьер РК провел совещание по вопросам использования объектов ЭКСПО-2017
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам послевыставочного использования объектов международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Об этом переадет МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
В ходе совещания рассмотрены вопросы размещения на территории выставки объектов инновационной экосистемы, среди которых Международный финансовый центр «Астана», Astana Hub, Международный ИТ-университет, Международный центр «зеленых технологий».
На совещании выступили председатель правления НК «Астана Экспо-2017» Е. Шорманов, первый заместитель Премьер-Министра А. Мамин, управляющий Международным финансовым центром «Астана» К. Келимбетов, министр образования и науки Е. Сагадиев, министр информации и коммуникаций Д. Абаев, аким Астаны А. Исекешев.
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