Премьер РК провел совещание по вопросам использования объектов ЭКСПО-2017

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам послевыставочного использования объектов международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Об этом переадет МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В ходе совещания рассмотрены вопросы размещения на территории выставки объектов инновационной экосистемы, среди которых Международный финансовый центр «Астана», Astana Hub, Международный ИТ-университет, Международный центр «зеленых технологий».

На совещании выступили председатель правления НК «Астана Экспо-2017» Е. Шорманов, первый заместитель Премьер-Министра А. Мамин, управляющий Международным финансовым центром «Астана» К. Келимбетов, министр образования и науки Е. Сагадиев, министр информации и коммуникаций Д. Абаев, аким Астаны А. Исекешев.