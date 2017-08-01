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Премьер РК ознакомился с работой предприятий оборонно-промышленного комплекса

Премьер РК ознакомился с работой предприятий оборонно-промышленного комплекса
19 Августа 2017 21:17 228

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил объекты ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» и ТОО «Казахстан ASELSAN Инжиниринг», где ознакомился с работой отечественного оборонно-промышленного комплекса, сообщает primeminister.kz.

В ходе посещения крупнейшего предприятия в Центральной Азии по выпуску современных бронированных колесных машин «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» Бакытжану Сагинтаеву продемонстрировали образцы продукции, выпускаемые с применением новейших инновационных технологий.

На объекте «Казахстан ASELSAN Инжиниринг» Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева ознакомили с производством электронной и электронно-оптической продукции.

 

Ключевые слова: Правительство РК, Астана, Промышленность,
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