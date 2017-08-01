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Премьер РК обсудил вопросы сотрудничества с главой крупнейшей машиностроительной компании Китая

Премьер РК обсудил вопросы сотрудничества с главой крупнейшей машиностроительной компании Китая
16 Августа 2017 20:59 208

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с представителями компании SANY Group во главе с президентом И Сяоганом. Об этом сообщает primeminister.kz.

В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества в сфере машиностроения, а также строительства и развития транспортно-логистических центров.

Справочно:

SANY Group основана в 1989 году и является одной из первых частных машиностроительных компаний КНР. Основная деятельность - разработка, производство и продажа строительной и специальной техники. Крупнейшая машиностроительная компания в Китае, и пятая - в мировом рейтинге.

Занимает лидирующие позиции на рынке Китая по следующим видам строительной техники: бетономешалки, техника для портов, экскаваторная техника, крупнотоннажные краны, техника для угольной промышленности, дорожная техника, машины и оборудование для свайных работ. Корпорация обладает 6641 собственными зарегистрированными патентами.

Новыми направлениями деятельности группы являются ветреная и солнечная энергетика, нефтяное оборудование, строительство, углехимия, банковские и страховые услуги.

Центры и производственные базы за рубежом расположены в Германии, США, Бразилии и Индии. 

 

 

Ключевые слова: Премьер-министр РК, Китай, Внешняя политика Казахстана, Транспорт,
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