Премьер провел заседание Совета по улучшению инвестклимата
1 Марта 2018 07:47 416
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
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На заседании рассмотрен ход реализации Плана нации «100 конкретных шагов» в части улучшения инвестиционного климата страны по направлениям защиты прав интеллектуальной собственности, совершенствования налогового законодательства и создания новых инструментов по разрешению инвестиционных споров.
Ключевые слова: Премьер-министр РК, Правительство РК,
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