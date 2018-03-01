Премьер провел заседание Совета по улучшению инвестклимата

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

На заседании рассмотрен ход реализации Плана нации «100 конкретных шагов» в части улучшения инвестиционного климата страны по направлениям защиты прав интеллектуальной собственности, совершенствования налогового законодательства и создания новых инструментов по разрешению инвестиционных споров.