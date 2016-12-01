Премьер напомнил о персональной ответственности акимов за теплоснабжение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил государственным органам перейти на усиленную работу в праздничные дни: обеспечить бесперебойную подачу тепла в домах и контролировать запасы топлива на заправочных станциях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые акимы, напоминаю, что вы несете персональную ответственность за стабильное прохождение отопительного сезона. Каждый раз мы об этом говорим. Заслушиваем ваши выступления, но, тем не менее, разные аварии на сетях случаются, необходимо держать все на контроле. Самое главное, чтобы на Новый год мы не создали проблем людям. Все хотят встречать Новый год в тепле. Давайте, сделаем нормальные условия для прохождения отопительного сезона именно в праздничные дни», - сказал Сагинтаев.

Глава Правительства поручил Министерству энергетики контролировать запасы топлива на ТЭЦ, котельных и заправочных станциях, Министерству внутренних дел - с сегодняшнего дня перейти на усиленный вариант несения службы, мониторить предполагаемые места проведения новогодних мероприятий, в том числе в части пожарной безопасности и общественного порядка.

«Акимам областей, городов Астаны и Алматы совместно с МВД с учетом сложных погодных условий своевременно принимать упреждающие меры по безопасности движения автотранспорта на дорогах. Во всех госорганах должны быть назначены оперативные дежурные, организована четкая и эффективная работа всех служб в случае необходимости», - заключил Сагинтаев.

Напомним, ранее Премьер-Министр отчитал акима Карагандинской области за 12 градусное тепло в домах жителей Темиртау. Глава региона пообещал, что ситуация стабилизируется 30 декабря.