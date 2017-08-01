Премьер-Министры стран ЕАЭС принимают участие в заседании межправсовета в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане началось заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечается, особое внимание будет уделено вопросам подготовки основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС, механизма прослеживаемости товаров, использования торговых площадок в электроэнергетике.

Планируется, что в ходе заседания межправсовета будет заслушан доклад Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о ходе переговоров по заключению временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран. В перспективе подписание соглашения с Ираном позволит на взаимовыгодных условиях обеспечить для производителей доступ на рынки товаров.

Также будет заслушана информация комиссии о ходе согласования проекта Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС. По словам авторов, договор о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС направлен на обеспечение равных прав в сфере пенсионного обеспечения. После вступления в силу договора будет реализована возможность работать в любой стране ЕАЭС без потери трудового стажа и пенсии на время трудоустройства в другом государстве-члене ЕАЭС.

Кроме того, одним из важных пунктов повестки дня заседания станет вопрос о взаимном признании национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одном государстве-члене ЕАЭС, для осуществления предпринимательской деятельности на территории другой страны союза. Этот пункт повестки был инициирован армянской стороной.

Как известно, ранее был принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения», в соответствии с которым из-под действия запрета по допуску водителей к управлению транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений исключены граждане государств-членов ЕАЭС. Данная норма вступила в силу с 15 июля 2017 года.

По инициативе казахстанской стороны будет рассмотрен вопрос о доступе экспортеров государств-членов ЕАЭС к услугам инфраструктуры морских портов РФ.

Ожидается утверждение плана мероприятий по реализации основных направлений и этапов реализации согласованной транспортной политики государств-членов ЕАЭС в части воздушного транспорта на 2018-2020 годы. Он предусматривает реализацию мероприятий, позволяющих сформировать общий рынок услуг воздушного транспорта в рамках ЕАЭС.