Премьер-Министру Казахстана приглянулся макет белорусского электроавтобуса на ЭКСПО-2017

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках ЭКСПО-2017 официальную часть церемонии празднования национального дня Республики Беларусь открыли премьер-министры двух стран Андрей Кобяков и Бакытжан Сагинтаев. Об этом сообщает пресс-служба нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017».

По словам Андрея Кобякова, выставка - прекрасная возможность продемонстрировать свои достижения в различных направлениях развития, рассказать о национальной культуре, традициях и истории.

Беларусь представила свои достижения в сферах энергосбережения, производства экологически чистой продукции, использования возобновляемых источников энергии, минимизации ущерба для природы от хозяйственной деятельности.



«Посетители выставки имеют великолепную возможность за один день совершить кругосветное путешествие и понять, насколько разнообразна мировая цивилизация и как прекрасна наша планета. Концепция павильона Республики Беларусь построена именно на этих идеях. Основной упор был поставлен на демонстрации способов обеспечения энергетической безопасности в мире. Мы предлагаем бережно и эффективно использовать имеющиеся ресурсы во благо народа. Сегодня наше государство, как и другие международные участники, выстраивает свою энергетическую политику. Я убежден, что только совместными усилиями мы сможем сохранить природный потенциал нашей планеты, обеспечив доступность энергии будущего для новых поколений. Уверен, что ЭКСПО-2017 внесет важный практический вклад в укрепление взаимопонимания и сотрудничества между странами и народами», - отметил Премьер-Министр Беларуси.

В свою очередь, Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев отметил, что Казахстан признателен друзьям, которые поддержали республику в проведении международной специализированной выставки в Астане. По его словам, «Энергия будущего» - актуальная тема, которая объединила государства мира в решении глобальных проблем человечества.

«Тематика выставки как никогда актуальна. Она тесно связана с реализацией национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2020 года. Следует отметить и уникальность павильона страны, в котором представлены последние инновационные разработки в сфере энергии будущего, производства энергосберегающей экологически чистой техники и оборудования. Следует отдельно отметить оригинальный макет электро-автобуса, который привлек внимание многих посетителей Выставки. Именно такая техника полностью соответствует тематике ЭКСПО-2017 и должна быть представлена в наших городах и селах в ближайшем будущем», - заключил Премьер-Министр Республики Казахстан.

Составной частью национальной экспозиции Беларуси на ЭКСПО-2017 является выставка современной живописи «От Лиссабона через Минск, Москву, Астану до Владивостока», где представлены работы современных художников из более чем 25 стран мира. Основной темой выставки является налаживание и поддержание дружбы и взаимодействия между народами посредством объединяющей энергетики искусства.

В рамках культурной программы, на сцене Национального дня выступил белорусский государственный академический хореографический ансамбль «Хорошки», покорившие зрителей народными песнями и танцами.

Ранее, 8 августа, международную специализированную выставку ЭКСПО-2017 с официальным визитом посетил вице-премьер Республики Беларусь Анатолий Калинин.