Премьер-Министр РК встретился с Главой исполнительной власти Афганистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Главой исполнительной власти Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдуллой, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом. Об этом сообщает сайт главы Правительства РК.

В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и ход реализации договоренностей, заключенных Главами двух государств в ходе визита Президента Афганистана А. Гани в Астану в ноябре 2015 года.

Также рассмотрены меры по улучшению транзитного потенциала региона и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере строительства железных дорог. Кроме того, был поднят вопрос продолжения взаимодействия стран в области образования.

Бакытжан Сагинтаев поздравил Абдулла Абдуллу с национальным праздником - Днем независимости Исламской Республики Афганистан. Вместе с тем стороны обсудили проходящий в Астане Национальный день Афганистана на ЭКСПО-2017.

Товарооборот между Казахстаном и Исламской Республикой Афганистан по итогам 2016 года составил 489,4 млн долларов, в том числе экспорт - 486,8 млн, импорт - 2,5 млн. За январь-май 2017 года товарооборот составил 195,8 млн долларов, в том числе экспорт - 195,2 млн, импорт 0,6 млн.