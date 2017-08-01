Премьер-Министр РК оценил готовность школ к 1 сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев прокомментировал доклад министра образования и науки РК о готовности школ к новому учебному году, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Как мы видим из доклада министра, в принципе готовность неплохая, но до сих пор мы видим, что ещё не завершён капитальный, текущий ремонт, а также в некоторых регионах не полностью решены вопросы перевозки школьников, обеспечение горячим питанием и учебниками. Поэтому, уважаемые акимы, хотел бы попросить вас решить и завершить данные вопросы до 1 сентября», - сказал он в ходе заседания Правительства РК.

По словам министра образования и науки Ерлана Сагадиева, в этом году в первые классы пойдут 380 тысяч детей. Это по сравнению с прошлым годом примерно на 10,5 тысяч детей больше.

На сегодня построено свыше 20 новых школ. К 1 сентября планируется запустить 35 новых школ. В 300 школах завершён капитальный ремонт, в 410 - проведен текущий ремонт. Все работы будут завершены до 25 августа.