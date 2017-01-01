Премьер-Министр раскритиковал главу МВД за «давку» в ЦОНах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев раскритиковал МВД за плохую разъяснительную работу в связи с поправками в законодательство по временной регистрации граждан, передает корреспондент МИА "Казинформ".

«Такая ситуация складывается сегодня в ЦОНах - очереди, недовольства людей. Немало вопросов, информации недостаточно. Наши госорганы пытаются дать разъяснения, но эти разъяснения не принимаются населением», - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания Правительства и попросил прокомментировать ситуацию главу МВД Калмуханбета Касымова.



На что министр внутренних дел отметил, что очереди в ЦОНах объясняются активным обсуждением вопросов регистрации в прессе и социальных сетях.



«В итоге значительно возросло число граждан, которые стремятся урегулировать свой статус. Во избежание ажиотажа в Центрах обслуживания населения созданы дополнительные рабочие места, мы дополнительно туда направили работников миграционной полиции», - сказал Касымов.



Глава МВД добавил, что на сегодня организована работа ЦОН-ов в выходные и праздничные дни. В рабочие дни время приема документов сотрудниками миграционной полиции увеличено на три часа. Население проинформировано об этом через социальные сети и СМИ.



«За 7, 8,9 января зарегистрировалось 40 тысяч граждан, из них временная регистрация 19 тысяч, остальные 21 тысяча, это люди, которые узаконили свое положение в своих квартирах, то есть ранее проживали без прописки, без ничего», - добавил Касымов.



После Глава Кабмина спросил у министра, когда были приняты поправки в законодательство по вопросам временной регистрации.

«28 декабря», - ответил Касымов.



«22 декабря, - исправил Премьер-Министр ошибку главы МВД, - а первое разъяснение когда мы дали? Мы дали после того, как пошел ажиотаж в ЦОНах. Мы понимали, что эта норма коснется людей, мы могли 22 числа начать работу по разъяснению, чтобы, как вы сейчас говорили, что из 40 тысяч, которые пришли в ЦОНы, 19 тысяч только - по временной регистрации. Остальные только узаконили, но они могли бы не приходить в эти дни. Они могли бы в течение года прийти, узаконить свои жилищные отношения, и не было бы особого ажиотажа. Люди просто не знали, что делать, и пошли в ЦОНы», - сказал Бакытжан Сагинтаев.