Премьер-Министр провел совещание по развитию аграрной науки
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам развития аграрной науки в рамках исполнения Послания Главы государства народу «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт primeminister.kz.
В ходе совещания обсуждены вопросы повышения кадрового потенциала в сфере АПК, роль аграрных университетов и перспективы развития НИИ. Кроме того, рассмотрены принимаемые меры трансферта новых технологий и адаптации к отечественным условиям, а также вовлечения бизнеса в софинансирование научных исследований.
Участники совещания рассмотрели план работы министерства сельского хозяйства в данном направлении.
Об усилении роли вузов в развитии аграрной науки, модернизации образовательных программ и цифровизации АПК по своим направлениям выступили ректор Казахского национального аграрного университета Т. Есполов, ректор Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина А. Куришбаев, ректор Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана» А. Наметов, президент Академии сельскохозяйственных наук РК Г. Калиев.
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