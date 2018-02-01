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Премьер-Министр провел совещание по развитию аграрной науки

26 Февраля 2018 21:56 108
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Премьер-Министр провел совещание по развитию аграрной науки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам развития аграрной науки в рамках исполнения Послания Главы государства народу «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт primeminister.kz.

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В ходе совещания обсуждены вопросы повышения кадрового потенциала в сфере АПК, роль аграрных университетов и перспективы развития НИИ. Кроме того, рассмотрены принимаемые меры трансферта новых технологий и адаптации к отечественным условиям, а также вовлечения бизнеса в софинансирование научных исследований.

Участники совещания рассмотрели план работы министерства сельского хозяйства в данном направлении.

Об усилении роли вузов в развитии аграрной науки, модернизации образовательных программ и цифровизации АПК по своим направлениям выступили ректор Казахского национального аграрного университета Т. Есполов, ректор Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина А. Куришбаев, ректор Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана» А. Наметов, президент Академии сельскохозяйственных наук РК Г. Калиев.

 

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Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК, Сельское хозяйство, Послание 2018 года,
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