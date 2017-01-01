Премьер-Министр поручил провести «работу над ошибками» по ЧП в Шахане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поручения Премьер-Министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева по недопущению повторения трагедии в Шахане Карагандинской области затронули повторную ревизию всех объектов теплоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премьер-Министр возложил ответственность за ЧП в Шахане на взаимоотношения местных исполнительных органов с центральным аппаратом.

«Я даю поручение Аскар Узакпаевич (Мамин - первый заместитель Премьер-Министра), после совещания создать оперативную рабочую группу с участием заинтересованных органов. Надо подключить акиматы. (...) Дали больше полномочий местным исполнительным органам (МИО), но в то же время нет никакой ответственности. (...) Раз дали полномочия, тогда местные исполнительные органы должны четко выполнять свои прямые обязанности. У Министерства энергетики есть энергонадзор, насколько я знаю, но куда они смотрят? Получается, что передали МИО, они говорят, что вот хотели поставить центральное отопление, но при этом центральные органы не дают денег. С той стороны говорят, хотели бы дать деньги, но документы не дают. И «футболят» между собой. В итоге всю ответственность по отопительному сезону в таких поселках, как Шахан и моногородах, практически переложили на плечи самих жильцов. Выбора нет, жильцы ставят всякие котельные в домах, в квартирах ставят печи, буржуйки, отапливают, как могут и что в итоге мы получаем?», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Премьер-Министр поручил МВД совместно с заинтересованными госорганами, провести ревизию и посчитать, сколько в Казахстане в целом многоквартирных домов, социальных объектов подключены к автономному отоплению.

«Также необходимо усилить контроль и надзор за эксплуатацией технического состояния всех объектов теплоэнергоснабжения. Надо повторить ту работу, о которой бурно все отчитывались, начиная с августа прошлого года. Министерству национальной экономики, финансов, акиматам регионов - дополнительно проработать вопросы по дополнительному финансированию строительства, реконструкции и капитального ремонта котельного оборудования. Формального подхода не должно быть. Аскар Узакпаевич, координация этой работы за вами», - сказал Бакытжан Сагинтаев, обращаясь к первому вице-премьеру.

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов отметил, что совместно с Министерством энергетики проведены работы и подготовлен план мероприятий по предупреждению нарушений при эксплуатации котельных мощностью до 100 Гкал в час.

«Ключевым вопросом является так называемый контроль над контролерами. Потому что в этой части центральные органы исполнительной власти контроль не осуществляют. Он осуществляется на местах подразделениями акиматов. (...) Наверное, будет целесообразно в свете случившегося, чтобы комитет (Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики) осуществлял контроль за подразделениями акиматов», - отметил министр.