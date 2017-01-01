Погода
Астана -17 °С
Алматы -2 °С
Курс валют
USD 330.54
EUR 347.86
RUB 5.51
CNY 47.67

Премьер-Министр поручил проверить все объекты теплоснабжения республики

Премьер-Министр поручил проверить все объекты теплоснабжения республики
10 Января 2017 10:34 326

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил повторно проверить все объекты теплоэнергоснабжения республики.

«Чтобы повторно полностью провели проверку всех объектов, и здесь, наверное, Министерству энергетики тоже надо будет подключиться. Надо будет понять, почему такая ситуация сложилась вчера на Жезказганской ТЭЦ», - сказал Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания Правительства.

Напомним,  9 января, из-за  аварии на Жезгазганской ТЭЦ ТОО «Kazahmys Energy» был обесточен город Жезказган и производственные объекты ТОО «Казахмыс».

Отметим, что сегодня в ходе заседания Правительства Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнование родным и близким погибших в результате чрезвычайных происшествий в нескольких регионах Казахстана.

Ключевые слова: Правительство РК, Энергетика,
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив