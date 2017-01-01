Премьер-Министр поручил проверить все объекты теплоснабжения республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил повторно проверить все объекты теплоэнергоснабжения республики.

«Чтобы повторно полностью провели проверку всех объектов, и здесь, наверное, Министерству энергетики тоже надо будет подключиться. Надо будет понять, почему такая ситуация сложилась вчера на Жезказганской ТЭЦ», - сказал Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания Правительства.



Напомним, 9 января, из-за аварии на Жезгазганской ТЭЦ ТОО «Kazahmys Energy» был обесточен город Жезказган и производственные объекты ТОО «Казахмыс».

Отметим, что сегодня в ходе заседания Правительства Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнование родным и близким погибших в результате чрезвычайных происшествий в нескольких регионах Казахстана.