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Премьер-Министр обозначил сроки по выполнению поручений Президента

6 Марта 2018 10:24 260
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Премьер-Министр обозначил сроки по выполнению поручений Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев обозначил сроки по выполнению новых социальных инициатив Нурсултана Назарбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, Национальный банк РК разработает новую ипотечную программу «7-20-25». Будет создана специальная организация. Основные условия - ставка вознаграждения по кредиту не более 7% в год, первоначальная ставка не более 20%, срок кредита до 25 лет.

«Министерствам по инвестициям и развитию, национальной экономики, финансов и холдингу «Байтерек» необходимо подключиться к данной работе (...) Ответственный по ипотечной программе - Национальный банк, от Правительства - министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек», - сказал глава Правительства.

По снижению налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников Б.Сагинтаев поручил министерствам национальной экономики, финансов, труда и соцзащиты населения обеспечить введение с 1 января 2019 года пониженной ставки индивидуального подоходного налога в размере 1% для работников с зарплатой менее 25 МРП в месяц.

Премьер-Министр обозначил сроки по выполнению поручений Президента 

«При этом необходимо обеспечить направление высвобождаемых средств на повышение зарплат этих работников. Также необходимо изучить возможность внедрения прогрессивной шкалы начисления подоходного налога и внести конкретные предложения до 1 июля текущего года. Ответственный - министр национальной экономиики Тимур Сулейменов», - добавил Премьер.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Пять социальных инициатив, Правительство РК,
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Автор:

Анеля Касымова

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