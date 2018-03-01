Премьер-Министр обозначил сроки по выполнению поручений Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев обозначил сроки по выполнению новых социальных инициатив Нурсултана Назарбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, Национальный банк РК разработает новую ипотечную программу «7-20-25». Будет создана специальная организация. Основные условия - ставка вознаграждения по кредиту не более 7% в год, первоначальная ставка не более 20%, срок кредита до 25 лет.

«Министерствам по инвестициям и развитию, национальной экономики, финансов и холдингу «Байтерек» необходимо подключиться к данной работе (...) Ответственный по ипотечной программе - Национальный банк, от Правительства - министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек», - сказал глава Правительства.



По снижению налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников Б.Сагинтаев поручил министерствам национальной экономики, финансов, труда и соцзащиты населения обеспечить введение с 1 января 2019 года пониженной ставки индивидуального подоходного налога в размере 1% для работников с зарплатой менее 25 МРП в месяц.





«При этом необходимо обеспечить направление высвобождаемых средств на повышение зарплат этих работников. Также необходимо изучить возможность внедрения прогрессивной шкалы начисления подоходного налога и внести конкретные предложения до 1 июля текущего года. Ответственный - министр национальной экономиики Тимур Сулейменов», - добавил Премьер.