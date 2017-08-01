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Премьер-Министр Афганистана прибыл в Астану

Премьер-Министр Афганистана прибыл в Астану
17 Августа 2017 19:25 220

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава исполнительной власти (Премьер-Министр) Афганистана Абдулла Абдулла прибыл в Астану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее сообщали в посольстве Афганистана в Казахстане, глава афганского правительства примет участие в праздновании национального дня Афганистана в рамках проходящей в Астане Международной выставки «ЭКСПО-2017».

Абдулла Абдулла является главой исполнительной власти Исламской Республики Афганистан с 29 сентября 2014 года.

Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, EXPO-2017, Афганистан,
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