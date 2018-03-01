Премьер дал неделю на решение вопроса финансирования газопровода до Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил в недельный срок проработать вопрос финансирования газопровода «Сарыарка», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручаю министерствам энергетики, финансов, нацэкономики, по инвестициям и развитию, акиматам соответствующих регионов совместно с фондом «Самрук Казына» и холдингом «Байтерек» в недельный срок создать рабочую группу и проработать вопрос финансирования газопровода «Сарыарка» по маршруту «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Темиртау-Астана», в том числе путём привлечения соответствующих средств от международных финансовых институтов. Ответственный министр - Канат Бозумбаев», - сказал Б.Сагинтаев в ходе заседания Правительства.

Также он дал поручения касательно увеличения выделяемой суммы микрокредитования в этом году до 62 миллиардов тенге. Министерства труда и соцзащиты населения, нацэкономики, сельского хозяйства и финансов и национальная палата предпринимателей «Атамекен» должны учесть выделение 20 миллиардов тенге при уточнении республиканского бюджета на текущий год. Вместе с тем им нужно внести предложения по дальнейшему распределению средств и условий для микрокредитования особенно на селе. Ответственный министр - Мадина Абылкасымова.



