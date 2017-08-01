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Премьер Беларуси: Договор о пенсии в ЕАЭС ждут миллионы человек

Премьер Беларуси: Договор о пенсии в ЕАЭС ждут миллионы человек
14 Августа 2017 16:37 1119

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Работа над проектом Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза ведется медленно. Такого мнения придерживается Премьер-Министр Беларуси Андрей Кобяков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наверное, не так быстро, как хотелось, ведется работа над проектом Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС. Этого договора ждут миллионы людей, чья трудовая деятельность связана сразу с несколькими странами союза. Вопрос чувствительный, но интересы людей должны быть максимально защищены с учетом финансовых возможностей наших государств», - сказал Кобяков на заседании Евразийского межправительственного совета.

Напомним, как ранее сообщалось, сегодня главы правительств стран-участниц ЕАЭС обсудили, но еще не согласовали проект этого договора. В частности, Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев заявил, что «на национальном уровне у нас появляются проблемы по признанию квалификации».

Договор о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС направлен на обеспечение равных прав в сфере пенсионного обеспечения. После вступления в силу договора будет реализована возможность работать в любой стране ЕАЭС без потери трудового стажа и пенсии на время трудоустройства в другом государстве-члене ЕАЭС.

Ключевые слова: Беларусь, ЕАЭС, Экономика,
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