Премьер Беларуси: Договор о пенсии в ЕАЭС ждут миллионы человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Работа над проектом Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза ведется медленно. Такого мнения придерживается Премьер-Министр Беларуси Андрей Кобяков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наверное, не так быстро, как хотелось, ведется работа над проектом Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС. Этого договора ждут миллионы людей, чья трудовая деятельность связана сразу с несколькими странами союза. Вопрос чувствительный, но интересы людей должны быть максимально защищены с учетом финансовых возможностей наших государств», - сказал Кобяков на заседании Евразийского межправительственного совета.



Напомним, как ранее сообщалось, сегодня главы правительств стран-участниц ЕАЭС обсудили, но еще не согласовали проект этого договора. В частности, Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев заявил, что «на национальном уровне у нас появляются проблемы по признанию квалификации».



Договор о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС направлен на обеспечение равных прав в сфере пенсионного обеспечения. После вступления в силу договора будет реализована возможность работать в любой стране ЕАЭС без потери трудового стажа и пенсии на время трудоустройства в другом государстве-члене ЕАЭС.