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Предвыборную агитацию в интернете могут взять под контроль

Предвыборную агитацию в интернете могут взять под контроль
18 Августа 2017 13:09 246

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Генерального прокурора РК Гизат Нурдаулетов озвучил некоторые предложения касательно Закона «О выборах в РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наше предложение - Конституционный закон регулирует только агитацию через телевидение и печатные материалы, хотя многие нарушения закона о выборах совершается сейчас посредством Интернета, - сказал он. - Предлагается законодательно урегулировать вопросы, связанные с высказываниями, побуждающими голосовать за или против, с распространением фото-, видеоматериалов кандидатов, онлайн голосованием и предварительными опросами в Интернете».

Кроме того, Нурдаулетов высказался о регулировании графика работы сотрудников прокуратуры в дни выборов.

«Закон обязывает органы прокуратуры в полном составе в день голосования и предшествующий день работать. Это требует дополнительной оплаты труда всех сотрудников в выходные дни, однако прокуратура имеет подразделения, не имеющие отношения к выборам, необходимость их участия отсутствует. Предлагается для экономии бюджетных средств внести поправки, позволяющие прокуратуре самостоятельно определять потребности сотрудников в эти дни», - отметил он.

Ключевые слова: Выборы, Генпрокуратура,
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