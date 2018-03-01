Представлен трейлер фильма «Амре»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершена работа над совместным проектом АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова и компании Алидара Утемуратова «DAR Play» - полнометражным фильмом «Амре», снятом по заказу Министерства культуры и спорта РК. Съёмочная группа фильма представила трейлер картины, выходящей в казахстанский прокат с 5 апреля 2018 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу кинокомпании.

Международную съемочную группу возглавил американский режиссер-постановщик Джеф Веспа (Jeff Vespa), оператор - Максим Осадчий («9 рота», «Сталинград»). Автор сценария Бенжамин А. ван дер Вин (Benjamin A. van der Veen). Главная роль в фильме досталась Санжару Мадиеву , также в фильме сыграли Еркебулан Даиров, популярный британский актер Бен Алдридж (Ben Aldridge), американская актриса Эбби Корниш (Abbie Cornish), известная по фильмам «Область тьмы», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и другие.

«Амре был первым казахским певцом, которому аплодировала Европа, а на родине он был несправедливо забыт. Поэтому для меня было важно, чтобы как можно больше людей узнали о его необыкновенном таланте. Мы хотели рассказать нашим современникам уникальную историю Амре Кашаубаева и дать возможность услышать его магический голос, который будет звучать в фильме. Я верю, что казахстанцы испытают чувство гордости, соприкасаясь с самобытным казахским национальным творчеством. Ведь музыкальная культура - это именно такие люди, имена, которые должны навсегда остаться в нашей истории. Даже в мировом кинематографе очень мало картин в жанре музыкальной драмы, поэтому зрителю будет интересно посмотреть отечественный фильм в этом уникальном жанре и совершить историческое путешествие в 30-ые годы прошлого века. Эта картина во многом уникальна и призвана вывести казахстанский кинематограф на новый уровень. Я надеюсь, что казахстанские зрители оценят его по достоинству», - прокомментировал грядущую премьеру генеральный продюсер картины Алидар Утемуратов, основатель компании DAR.

Картина рассказывает о яркой, но короткой, таинственно оборвавшейся жизни казахского самородка - драматического тенора Амре Кашаубаева. В 1925 году музыкант отправляется в Париж на Всемирный музыкальный конкурс в рамках Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes. В Париже Амре Кашаубаев как артист делегации СССР произвел фурор и завоевал серебряную медаль.





Именно Амре Кашаубаев первым в мире представил европейской публике вокально-исполнительское искусство казахов и национальный инструмент - домбру. В фильме также рассказывается о дружбе Амре Кашаубаева и известного американского джазового композитора Джорджа Гершвина.

Фильм «Амре» выходит в юбилейный год 130-летия Амре Кашаубаева. В фильме прозвучат казахские песни из репертуара Амре: «Балқадиша», «Үш дос», «Дударай», «Бес қарагер» и другие.



Съемки проходили в Латвии, Лос-Анджелесе и завершились в селе Ушконыр Алматинской области, Казахстан.





Отметим, «Амре» стал первым крупным совместным проектом «Казахфильма» в 2018 году. В монтажном периоде сейчас находится другой совместный проект - с КНР - «Композитор», о жизни великого китайского композитора Си Синхая в Советском Союзе, в том числе в эвакуации в Алма-Ате, а также о его дружбе с великим казахским композитором Бахытжаном Байкадамовым.



В производство запущен также сериал «Любовь. Надежда. Астана», снимаемый совместно с российской компанией «Студия Кино». В ближайшее время начнётся производство ещё одного совместного проекта с «1 каналом» - «Эвакуация», о деятельности в Алма-Ате в годы Великой Отечественной войны Центральной объединённой киностудии, созданной на базе Алма-атинской студии кинохроники и эвакуированных в Казахстан Мосфильма и Ленфильма.









