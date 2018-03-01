Представлен новый интернет-ресурс АНК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялась торжественная церемония презентации нового интернет-ресурса Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь хочу поздравить всех с этим знаменательным праздником (Днем благодарности -прим. ред.). Этот праздник можно назвать одним из символов единения нашего народа. Было поручение Главы государства по созданию портала. Поэтому, хотелось бы сделать небольшую презентацию этого портала, которая приурочена к 1 марта», - сказал, открывая презентацию сайта, министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, после чего передал слово главе АО «Казконтент» Евгению Кочетову.



В свою очередь, Е.Кочетов подчеркнул, что новый интернет-ресурс располагает возможностью проведения конференций в режиме онлайн.



«Сайт был разработан Министерством информации и коммуникаций. Глава государства поручил заострить внимание на мультимедийной составляющей этого портала. Над этим мы усиленно работали. И сейчас разрешите вам представить несколько мультимедийных новшеств, которые реализованы в рамках нашего портала. Во-первых, на нашем портале реализована возможность проведения онлайн-трансляций, конференций. Теперь члены АНК смогут беспрепятственно в режиме онлайн общаться друг с другом в разных частях нашей страны», - сказал он.





Новый интернет-ресурс создан на основе уже существующего портала www.assembly.kz, получив новую модернизированную платформу и интегрировав с основными ресурсами страны. Он по-прежнему несет в себе важнейшую функцию официального ресурса Ассамблеи.Портал является витриной медиа-проектов: виртуальных туров, интерактивной инфографики и карт, электронного депозитария и онлайн-трансляций. По многочисленным обращениям этнокультурных объединений и по итогу ряда совещаний министерство реализовало на портале возможность каждому этнокультурному объединению самостоятельно вести свой раздел: наполнять новостные блоки, публиковать мультимедийный контент - историю этноса, национальную кухню, игры, сказки, одежду, традиции, фольклор, музыку и другое.

«Мы лишь поддерживаем новостную ленту. Все, что глубже, касательно игр, национальных костюмов, национальной кухни - все это будут делать сами члены этнокультурных объединений. Мы даем им доступ к админ-панели, думаю эта работа начнется уже завтра, они смогут размещать информацию о том этносе, который они представляют», - сказал Е.Кочетов.

Также создан функционал онлайн-трансляции, который позволяет вести прямые включения по всей стране, а также освещать любые мероприятия АНК онлайн, виртуальный 3D-тур по залам Дворца мира и согласия. Кроме того, будут доступны 3D-туры по домам Дружбы во всех регионах, сакральным местам Казахстана, а также мультимедийная «Карта народа Казахстана». Создан уникальный для портала блок онлайн-радиовещания.



Кроме того, портал АНК теперь будет транслировать программу «Байтерек», ранее передаваемую по «Қазақ радио». «Еще один мультимедийный блок - радио. На «Қазақ радио» есть замечательная программа «Байтерек», мы выгрузили все архивы этой передачи, теперь ее можно слушать онлайн на сайте АНК», - заключил Е.Кочетов.