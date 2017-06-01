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Представлен новый глава администрации города Байконыр

Представлен новый глава администрации города Байконыр
13 Июня 2017 11:23 368

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В городе Байконыр  первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин и заместитель председателя правительства  РФ  Дмитрий Рогозин представили  нового главу администрации города Байконыр Константина Бусыгина.

Константин Бусыгин родился 11 декабря 1965 года в г. Ташкенте. Закончил Московский государственный институт международных отношений по специальности юрист-международник, Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия госслужбы при Президенте РФ».

В разные годы занимал должность главы управы Солнцево города Москвы, гендиректора НПО «Ижмаш», руководителя Федерального агентства по обустройству госграницы.

Кандидат экономических наук.

 

 

Ключевые слова: Байконур,
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