Представлен новый глава администрации города Байконыр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В городе Байконыр первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин представили нового главу администрации города Байконыр Константина Бусыгина.

Константин Бусыгин родился 11 декабря 1965 года в г. Ташкенте. Закончил Московский государственный институт международных отношений по специальности юрист-международник, Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия госслужбы при Президенте РФ».

В разные годы занимал должность главы управы Солнцево города Москвы, гендиректора НПО «Ижмаш», руководителя Федерального агентства по обустройству госграницы.

Кандидат экономических наук.