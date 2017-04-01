Представителя Комитета ООН по правам человека ознакомили с содержанием осужденных в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра внутренних дел Бенрик Бисенкулов встретился с членом Комитета ООН по правам человека Коте Варджелашвили и директором Центра по гражданским и политическим правам (Швейцария, г.Женева) Патриком Матзенбергом. Об этом сообщает пресс-служба МВД РК.

На встрече был обсужден ход имплементации рекомендаций Комитета ООН по правам человека, данных по результатам рассмотрения второго периодического доклада Казахстана о выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах.

Заместитель министра внутренних дел остановился на основных аспектах деятельности МВД по защите прав и законных интересов граждан и подтвердил приверженность принципам соблюдения прав человека.

Он отметил, что в Казахстане места заключения свободно посещаются международными и правозащитными организациями. За 5 лет на треть сокращено количество отбывающих наказание в учреждениях, что позволило ликвидировать 8 учреждений с худшими условиями. Увеличены нормы питания и жилой площади, улучшено медицинское обслуживание осужденных, укреплен правопорядок в колониях. В семь раз сократилось количество жалоб на администрацию учреждений.

Принимавшие участие в мероприятии руководители Комитета уголовно-исполнительной системы, департаментов собственной безопасности, следствия и криминальной полиции МВД, проинформировали гостей о работе по защите прав граждан, предотвращению пыток в ходе раскрытия, расследования и содержания осужденных за преступления.