Представители зарубежных фармкомпаний зомбируют наших врачей - Елжан Биртанов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов заявил,что зарубежные фармацевтические компании и дистрибьюторы проводят активный маркетинг по продвижению своих препаратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, они (дистрибьюторы) зачастую используют неэтические формы, говоря и зомбируя наших врачей о том, что европейские препараты лучше, чем индийские. Или что индийские лучше, чем казахстанские. Этого быть не должно. Мы несем полную ответственность за безопасность и качество всех лекарств, зарегистрированных на территории Казахстана», - сказал сказал Е.Биртанов на коллегии Министерства здравоохранения.



Также министр отметил, что в 2017 году в ряде регионов Казахстана не состоялся закуп некоторых вакцин.



«В прошлом году в ряде регионов не состоялся закуп некоторых вакцин. В результате чего не было полноценного охвата вакцинацией от гепатита А той категории детей, которой она была нужна. Это одна из причин вспышки этой болезни. Есть такая проблема, когда лекарственные препараты, особенно вакцины, мы не можем закупить, поскольку производители не завозят в Казахстан по разным причинам», - отметил Елжан Биртанов.



Министр здравоохранения добавил, что работа по реализации мер по поддержке отечественных производителей продолжается. Отметив, что министерство и государство несет полную ответственность за качество всех лекарств, зарегистрированных на территории Казахстана и ввезенных по официальному каналу. «Поэтому очень важно проводить работу по продвижению отечественных брендов среди медработников и пациентов», - сказал он.