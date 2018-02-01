Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -7 °С
Алматы: 7 °С
USD 320.30 EUR 391.41
RUB 5.70 CNY 50.66
Скачать

Представители зарубежных фармкомпаний зомбируют наших врачей - Елжан Биртанов

28 Февраля 2018 15:33 585
Поделиться:
Представители зарубежных фармкомпаний зомбируют наших врачей - Елжан Биртанов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов заявил,что зарубежные фармацевтические компании и дистрибьюторы проводят активный маркетинг по продвижению своих препаратов, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«К сожалению, они (дистрибьюторы) зачастую используют неэтические формы, говоря и зомбируя наших врачей о том, что европейские препараты лучше, чем индийские. Или что индийские лучше, чем казахстанские. Этого быть не должно. Мы несем полную ответственность за безопасность и качество всех лекарств, зарегистрированных на территории Казахстана», - сказал сказал Е.Биртанов на коллегии Министерства здравоохранения. 

Также министр отметил, что в 2017 году в ряде регионов Казахстана не состоялся закуп некоторых вакцин.
 
«В прошлом году в ряде регионов не состоялся закуп некоторых вакцин. В результате чего не было полноценного охвата вакцинацией от гепатита А той категории детей, которой она была нужна. Это одна из причин вспышки этой болезни. Есть такая проблема, когда лекарственные препараты, особенно вакцины, мы не можем закупить, поскольку производители не завозят в Казахстан по разным причинам», - отметил Елжан Биртанов.

Министр здравоохранения добавил, что работа по реализации мер по поддержке отечественных производителей продолжается. Отметив, что министерство и государство несет полную ответственность за качество всех лекарств, зарегистрированных на территории Казахстана и ввезенных по официальному каналу. «Поэтому очень важно проводить работу по продвижению отечественных брендов среди медработников и пациентов», - сказал он. 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Гульжан Тасмаганбетова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив