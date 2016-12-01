Представители Apple связались с родными пострадавшей от взрыва IPhone девушки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники представительства Apple в Москве через издание «Диапазон» искали пострадавшую, выяснилось, что они связались с родственниками девушки из Актобе.

Напомним, Ардак Орынбасарова более недели с ожогами лежит в больнице, у неё обожжены ноги, руки, спина и лицо - по словам врачей, 30% тела.

Девушка пострадала из-за загоревшегося айфона, пишет «Диапазон». В доме возник пожар, Ардак в это время спала, было это около 3 часов ночи.

- «Айфон 5S» не был на зарядке. Он лежал рядом на кровати, она у меня двуспальная, - уточнила Ардак. - Мне надо было утром на мероприятие, и я приготовила все вещи, даже шубу сняла с вешалки. А ночью меня будто толкнули. Когда проснулась, кровать уже горела. Пожар пошел от айфона, но он не был на зарядке. Зарядка сгорела из-за пожара. Ко мне уже приходили из салона сотовой связи. Я не собираюсь наживаться из-за того, что произошло, но во всем надо разобраться.