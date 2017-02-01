Предприимчивые китайцы выпустили товары с портретом Димаша Кудайбергена   

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В продаже китайских магазинов появилось множество товаров с портретами Димаша Кудайбергенова, передает корреспондент МИА «Казинформ» Ризабек Нусипбекулы.

В самом большом интернет-магазине Китая - «Аlibaba» на продажу предлагаются ожерелья, браслеты, часы, календари и другие изделия с портретом Димаша.











Можно заметить также, что торговлю оживляют и предметы одежды по образцу тех, что носит Димаш Кудайбергенов.







Есть также множество видов подушек с портретом певца для его поклонников.











К слову, волна популярности Димаша накрыла не только его китайских фанатов, поклонники из многих стран мира заполнили Instagram фан-артами с изображением певца.

Напомним, наш соотечественник Димаш, участвующий в популярном китайском телешоу «Singer», успешно выступил в первых двух турах и привлек внимание зрителей Поднебесной. Следующая передача с участием певца выйдет в эфир завтра, 4 февраля.









В одном из туров конкурса казахстанец исполнил известную песню российской звезды Витаса, после чего в соцсетях разгорелось жаркое обсуждение, кто же исполнил «Оперу номер 2» лучше. Что и привлекло внимание продюсерского центра Витаса.

Его продюсер Сергей Пудовкин выразил недовольство исполнением песни «Опера 2» Димашем Кудайбергеновым на китайском телевидении. Телеканалу «Хунан» было направлено письмо о нарушении авторских прав.









К слову, Витас, хранивший молчание по поводу сравнения с Димашев, обратился к поклонникам с просьбой оставить оскорбления и негативные комментарии.

«Всегда были и будут юридические споры, и вопросы относительно популярных исполнителей - это нормально, но это ни в коем случае не должно привести к негативу, конфликтам, а тем более к оскорблениям. Я призываю всех успокоиться и поставить мне лайки», - написал Витас.









