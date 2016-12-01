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Предполагаемый сообщник берлинского террориста задержан в Германии

Предполагаемый сообщник берлинского террориста задержан в Германии
28 Декабря 2016 22:56 60

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - В Берлине правоохранительными органами был задержан предполагаемый сообщник тунисца Аниса Амри, который подозревается в совершении теракта на рождественском рынке в столице Германии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».    

«Погибший Анис Амри сохранил в своем мобильном телефоне номер этого 40-летнего гражданина Туниса», - сообщили в Федеральной прокуратуре Германии.

В ведомстве добавили, что «дальнейшие следственные действия помогут установить возможную роль задержанного в организации теракта».

Напомним, 19 декабря тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами террориста стали 12 человек, 48 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Позже в кабине грузовика были найдены документы на имя 24-летнего Аниса Амри, который позже был застрелен правоохранительными органами близ одного из вокзалов Милана.

 

фото: RT

Ключевые слова: Германия, Безопасность,
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