Предотвращен взрыв газовых баллонов в частном доме в Семее  

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Два часа назад на улице Азата в Семее пожарные потушили сильный огонь в частном жилом доме, успев вынести из кухни два газовых баллона, тем самым предотвратив взрыв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Огонь тушили подразделения трех пожарных частей из 18 человек, сейчас выясняются причины пожара. К счастью, в момент возгорания полностью деревянного дома в нем никто не находился. Человеческих жертв удалось избежать лишь по счастливой случайности.

Однако семья, в которой растут 6 детей и самому младшему всего около года, осталась без жилья.

Как сообщили в департаменте по ЧС, сейчас специалисты приступили к выяснению причин пожара. Их две - поджог и неосторожное обращение с огнем.





