Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -25 °С
Алматы: 0 °С
USD 335.68 EUR 397.38
RUB 5.72 CNY 51.03
Новости
Вся лента >>>

Предновогодние цены на огурцы и помидоры отрегулировали в Астане

21 Декабря 2017 05:09 559
Поделиться:
Предновогодние цены на огурцы и помидоры отрегулировали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичный акимат закупил огурцы и помидоры для регулирования цен перед новогодними праздниками, передает медиацентр столичного акимата.

Реализация овощей будет осуществляться на коммунальном рынке «Шапагат», где предприниматели берут на себя обязательства не превышать торговой надбавки более 10%.

«Таким образом, цена на помидоры не будет превышать 500 тг/кг, а на огурцы - 550 тг/кг, что позволяет закрыть дефицит данной продукции и не допустить дальнейшего роста цен», - сообщили в городском акимате.

 

 

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Астана, Акимат,
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
Касымова Эльмира
954-047
rusred@inform.kz
Архив