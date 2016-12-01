Предлагается для аренды или продажи нефтеперерабатывающий комплекс в Актюбинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Инвестиционный фонд Казахстана» ведет планомерную работу по передаче активов, принадлежащих фонду, в конкурентную среду.

Являясь собственником нефтеперерабатывающего комплекса, расположенного по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, кв-л Промзона, 132, объявляет о выставлении на продажу, либо сдачи в аренду комплекса.

Комплекс находится в промышленной зоне Актобе, в районе железнодорожной станции Женишке. Площадь, занимаемая комплексом, составляет 5,5 га. Комплекс обеспечен всеми необходимыми транспортными и инженерными коммуникациями. На территории комплекса находятся три железнодорожные сливно-наливные эстакады на 16 вагонов и две автомобильные - на 6 автомашин. Общий объём 3-х резервуарных парков для хранения нефти и нефтепродуктов составляет 15,8 тыс.м3. На территории комплекса имеются 3 собственные скважины, обеспечивающие производство технической водой, также имеются слесарные мастерские, пожарное депо, градирня с бассейном, насосная, гаражи, склады, бытовые помещения, административно-бытовой корпус со столовой.

АО «Инвестиционный Фонд Казахстана» - государственный институт развития и управляющая компания в области реструктуризации и управления стрессовыми активами. Фонд является дочерней организацией АО «Национальный управляющий Холдинг «Байтерек».