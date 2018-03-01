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Предков лошади Пржевальского одомашнили 5,5 тысяч лет назад на территории РК

1 Марта 2018 19:58 306
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Предков лошади Пржевальского одомашнили 5,5 тысяч лет назад на территории РК

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Исследовав ДНК древних лошадей из Европы и Азии, учёные во главе с профессором Людовиком Орландо из Центра геогенетики музея естественной истории Дании установили, что лошадь Пржевальского сразу не была дикой, хотя считалась последним представителем диких видов и предком всех ныне существующих домашних лошадей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Важным открытием проведённого генетического исследования является то, что лошади, использовавшиеся энеолитическим населением Северного и Северо-Восточного Казахстана на поселениях Ботай и Борлы 4, относятся к домашним видам. Раньше эти выводы обосновывались на морфологических особенностях костей ботайской лошади и других косвенных свидетельств, не имеющих абсолютного критерия доказательности, что оставляло оппонентам возможность критики и недоверия, - рассказал журналистам археолог Виктор Мерц. - Поэтому данное открытие, по большому счёту, закрывает давнюю дискуссию о существовании производящих форм хозяйства в виде скотоводства, а не примитивной охоты в Казахстанских степях в энеолитическое время в IV тысячелетии до нашей эры. Что касается лошади Пржевальского, то выяснилось, что она побочный продукт селекции, а не самостоятельный дикий вид».

Учёные Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова совместно с другими коллегами из Казахстана, России и стран Западной Европы представили свои исследования в области происхождения домашних лошадей и лошади Пржевальского в одном из самых авторитетных научных журналов «Science».

Лошадь Пржевальского, по словам В. Мерца, ‒ потомок лошадей, одомашненных 5,5 тысячи лет назад на поселении Ботай в Северном Казахстане. В Павлодарском Прииртышье останки лошади ботайского типа обнаружены на поселении Борлы 4 в Лебяжинском районе. Там с 2011 года проводят свои исследования археологи объединённого научно-исследовательского археологического центра имени А.Х. Маргулана Павлодарского госуниверситета.

«Дальнейшее изучение поселений древних скотоводов на озере Борлы и генетических особенностей найденных на них костей лошади смогут подтвердить и обосновать предположения о ещё более раннем появлении производящего хозяйства на Востоке Казахстана», - отметили в пресс-службе ПГУ имени с. Торайгырова.

Фото: nat-geo.ru

 

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Ключевые слова: История Казахстана,
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Автор:

Антон Гагарин

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